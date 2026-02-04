MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λάρισα: Απατεώνας χτύπησε αστυνομικό κατά τη σύλληψη του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 22χρονου για απάτες και επίθεση κατά αστυνομικών προχώρησαν οι διωκτικές αρχές στη Λάρισα.

Ειδικότερα, το πρωί της Τρίτης, μετά από ενημέρωση αστυνομικών για απάτη σε εξέλιξη, με το πρόσχημα του λογιστή και καταγραφής ηλεκτρικών συσκευών και τιμαλφών, οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του θύματος, όπου είχε αναφερθεί η ύπαρξη μεγάλου χρηματικού ποσού. Λίγα λεπτά μετά, εμφανίστηκε ο 22χρονος ως απεσταλμένος των δραστών, αλλά αντιλαμβανόμενος την παρουσία των αστυνομικών προσπάθησε να διαφύγει και αντιστάθηκε, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό. Τελικά, ακινητοποιήθηκε.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο πιστόλι, τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, 0,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, δύο κινητά τηλέφωνα και έγγραφο άλλου ατόμου. Παράλληλα, τυποποιήθηκαν άλλα τρία άτομα (20χρονος, 24χρονος και 27χρονη), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις νομοθεσιών περί ναρκωτικών και όπλων.

Η έρευνα έδειξε ότι οι δράστες είχαν οργανωθεί για διάπραξη απατών με σκοπό παράνομο περιουσιακό όφελος, χρησιμοποιώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της 27χρονης για τη διευκόλυνση των πράξεών τους. Την Τρίτη (2/2/2026), προχώρησαν σε δύο απάτες στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, αποσπώντας συνολικά 28.000 ευρώ και τιμαλφή.

Ο 22χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

