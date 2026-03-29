MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λάρισα: Άνδρας καυγάδισε και απείλησε με οπλισμένο ψαροντούφεκο οδηγό λεωφορείου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 78χρονος άνδρας φέρεται να απείλησε με ψαροντούφεκο οδηγό αστικού λεωφορείου στη Λάρισα, προκαλώντας αναστάτωση σε επιβάτες και περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο οδηγός του λεωφορείου ζήτησε από τον ηλικιωμένο να μετακινήσει το όχημά του, καθώς εμπόδιζε τη διέλευση. Ο 78χρονος προσπαθούσε να μπει στο γκαράζ του σπιτιού του, ωστόσο άλλο όχημα είχε μπλοκάρει τον δρόμο και εκνευρισμένος, στράφηκε εναντίον του οδηγού του λεωφορείου.

Ο οδηγός του λεωφορείου περιέγραψε τη στιγμή της έντασης: «Φύγε σε παρακαλώ, κάνε στην άκρη, τι είναι αυτά που λες;». «Δεν φεύγω, τώρα θα δεις», είπε και άνοιξε ξαφνικά το πορτ μπαγκάζ και έβγαλε ένα ψαροντούφεκο οπλισμένο προς τα εμένα, τετ-α-τετ. «Από εμένα θα τη βρεις», λέει και εκεί έμεινα», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, οι επιβάτες αντέδρασαν έντονα, φωνάζοντας «τι είναι αυτά που κάνεις», τονίζοντας ότι πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό στην επαγγελματική του πορεία. Ο 78χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Λάρισα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

