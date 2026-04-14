Λάρισα: Αφηρημένος… διαρρήκτης ξέχασε το τσαντάκι του στη βεράντα

Στα ίχνη ενός 31χρονου διαρρήκτη, ο οποίος πριν από τέσσερις ημέρες αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να μπει στο σπίτι ενός Λαρισαίου ιδιοκτήτη έφτασαν οι αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, αφού ο δράστης… ξέχασε το τσαντάκι του στη βεράντα του σπιτιού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 31χρονου ημεδαπού για απόπειρα κλοπής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Στις 10 Απριλίου στη Λάρισα, ο δράστης αποπειράθηκε να παραβιάσει μπαλκονόπορτα οικίας ημεδαπού, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει την πράξη του, προκαλώντας φθορές σε διάφορα αντικείμενα ενόσω παρέμενε στο μπαλκόνι (καρέκλες, γλάστρες κ.ά.).

Στον χώρο βρέθηκε το τσαντάκι του 31χρονου, μέσα στο οποίο, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και τρία ναρκωτικά δισκία.