MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λαμία: Ζευγάρι συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών – Έκρυβε ηρωίνη, κοκαΐνη και κάνναβη στο σπίτι του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού στη Λαμία προχώρησαν οι Αρχές σήμερα για διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει το Lamiareport.gr, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, αξιοποιώντας πληροφορίες και φτάνοντας στη σύλληψη του ζευγαριού, ενός αλλοδαπού 36 ετών και μιας Ελληνίδας 38 ετών.

Το ζευγάρι κατηγορείται και για οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης σε νομότυπες έρευνες στο σπίτι των κατηγορουμένων και σε καβάτζα, εντόπισαν και κατάσχεσαν γύρω στα 650 γραμμάρια κοκαΐνης, 300 γραμμάρια ηρωίνης και 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ζυγαριές και όπλα.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία και θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Λαμία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

