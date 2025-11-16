Λαμία: Ξήλωσαν ολόκληρο μετασχηματιστή από κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ

Πραγματικό πλιάτσικο στις υποδομές του ΔΕΔΔΗΕ, πραγματοποίησαν οι γνωστοί – άγνωστοι, εξαφανίζοντας το εσωτερικό ολόκληρου μετασχηματιστή.

Οι εικόνες που δημοσιεύουμε είναι από μετασχηματιστή στην περιοχή των Βαρδατών, εντός ελαιοπερίβολου από όπου περνά η γραμμή μεταφοράς.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport η συγκεκριμένη καταστροφή δεν είναι η μόνη στην περιοχή, ενώ η ίδια υποδομή έχει γίνει στόχος κι άλλες φορές στο παρελθόν!

Και να σκεφτεί κανείς ότι η απόσταση της γραμμής από την κατοικημένη περιοχή δεν είναι μεγαλύτερη από ένα χιλιόμετρο, ωστόσο οι δράστες με θράσος κατέστρεψαν τη γραμμή, ξήλωσαν το μετασχηματιστή και τον «ξαλάφρωσαν» από χαλκό.



Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ και φυσικά η αστυνομία.