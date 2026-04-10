Λαμία: Βρέθηκε σώα η 45χρονη που αγνοούταν από τη Μεγάλη Δευτέρα

Αίσιο τέλος είχαν οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό της 45χρονης που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στη Λαμία το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport η 45χρονη εντοπίστηκε σώα στην πόλη της Καστοριάς και βρίσκεται πλέον σε ασφαλές μέρος.

Για τον εντοπισμό της είχε ενεργοποιηθεί ο Κοινωνικός Συναγερμός SILVER ALERT, προκειμένου να κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες αρχές.

Ζητούμενο τώρα είναι η υπηρεσία με το εξειδικευμένο προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει, να σταθεί δίπλα σε εκείνη και την οικογένειά της, μαζί με όποια αρχή μπορεί επίσης να βοηθήσει.