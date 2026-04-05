Λαμία: Τροχαίο σε διασταύρωση με δύο τραυματίες – Παραβίασε το STOP και τους εμβόλισε

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (5/4/26) στη διασταύρωση της Οδυσσέα Ελύτη με την οδό Νικοπόλεως στην περιοχή της ΠΕΛ.



Το Peugeot τύπου SUV όπως αναφέρει το lamiareport, παραβίασε το STOP της οδού Νικοπόλεως και εμβόλισε στην κυριολεξία το Mitsubishi Lancer που ανέβαινε κανονικά την Οδυσσέα Ελύτη με δύο επιβάτες.



Το χτύπημα ήταν πολύ γερό και ο 70χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος, με τον 17χρονο εγγονό του και συνοδηγό, τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, ανέλαβε την προανάκριση με την καταγραφή του συμβάντος.