Λαμία: Στο αυτόφωρο οδηγός που συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος και αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ

Την κινητοποίηση της Τροχαίας προκάλεσε αργά το απόγευμα της Κυριακής, Λαμιώτης οδηγός που κινούνταν με επικίνδυνους ελιγμούς στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr από σήμα του «100» οι άνθρωποι της Τροχαίας τον εντόπισαν στο 11ο χλμ να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και αφού τον σταμάτησαν του ζήτησαν να υποβληθεί σε έλεγχο μέθης, διαπιστώνοντας ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση.

Εκείνος αρνήθηκε με αποτέλεσμα εκτός από το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε, να συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, όπως προβλέπεται για οδηγούς που δε συμμορφώνονται στη συγκεκριμένη υποχρέωση (σε περίπτωση άρνησης τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση στο αίμα είναι πάνω από το 1,10 ؉).

Οδηγήθηκε την επομένη το μεσημέρι στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, όπου και κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με 3ετη αναστολή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν ήταν μεθυσμένος και μετά την ανακοίνωση του Δικαστηρίου, υπέβαλλε έφεση ζητώντας η υπόθεσή του να εξεταστεί προσεχώς από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.