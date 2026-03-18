Λαμία: Κυνήγησαν τους "μαϊμού" ΔΕΗτζήδες και πήραν πίσω τα χρυσαφικά της ηλικιωμένης

Τα χειρότερα γλίτωσε την τελευταία μία ηλικωμένη γυναίκα σε κοινότητα της Λαμίας που κατάφερε να κρατήσει τα κοσμήματά της.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) ότνα δύο άτομα, πιθανότατα Ρομά, πλησίασαν την ηλικωμένης και με την πρόσφαση ότι υπήρχει πρόβλημα διαρροής στην ηλεκτρικής της εγκατάσταση την έπεισαν να τους δώσει τα κοσμήματα για να τα ασφαλίσουν.

Ευτυχώς για την ηλικωμένη, τα παιδιά της ήταν κοντά και αντιλήφθηκαν αμέσως ότι πρόκεται για απατεώνες. Τα παιδιά της ηλικιωμένης τους κυνήγησαν με τους απατεώνες να πετούν τα κοσμήματα για να διαφύγουν.

Σϋμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι απατεώνες επιβιβάστηκαν σε ένα ασημί αυτοκίνητο στο οποίο πιθανότατα του περίμενε ο τρίτος συνεργός τους και διέφυγαν με κατεύθνση προς τη Λαμία.

Ειδοποιήθηκε το κέντρο της αστυνομίας, που έδωσε αμέσως εντολή για διενέργεια ελέγχων σε όλα τα πληρώματα που βρισκόντουσαν στο δρόμο, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 49 λεπτά πριν

ΔΥΠΑ – Voucher 750 ευρώ: Έως την Παρασκευή 20/3 οι ενστάσεις – Πότε θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 39χρονος έκανε το σπίτι του αποθήκη ναρκωτικών – Έκρυβε 2 κιλά ηρωίνη και 11 κιλά χασίς – Δείτε φωτο

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Συμβιβασμός του Κέβιν Σπέισι με τρεις άνδρες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση – Κλείνει η υπόθεση χωρίς νέα δίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 29 λεπτά πριν

Ηράκλειο: Δικογραφία σε βάρος δύο 14χρονων που δημιούργησαν γυμνές φωτογραφίες 10 συμμαθητριών τους και τις μοίραζαν

ΕΘΝΙΚΑ 13 ώρες πριν

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO