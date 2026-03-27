Λαμία: Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, όπλα και 6.250 ευρώ, δύο συλλήψεις – Δείτε φωτογραφίες

Συνελήφθησαν στη Λαμία δύο άτομα για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και όπλων. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοκαΐνη, κάνναβη, όπλα και πάνω από 6.000 ευρώ μετρητά.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, διενεργήθηκαν έρευνες στα δύο σπίτια του αλλοδαπού και της ημεδαπής, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα», όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

675,9 γραμμάρια κοκαΐνης,

305,1 γραμμάρια ηρωίνης,

1.040 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

3 ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 6.250 ευρώ,

πλήρης μεταλλική πρέσα, πρόσφορη για την τυποποίηση ναρκωτικών ουσιών,

πλήθος νάιλον περιτυλιγμάτων, πρόσφορων για τον επιμερισμό και την συσκευασία ναρκωτικών ουσιών,

αεροβόλο πιστόλι,

αεροβόλο όπλο, τύπου replica, με πτυσσόμενο κοντάκι και γεμιστήρα,

μαχαίρι και ξύλινο ρόπαλο,

διάφορα τμήματα όπλου και 12 αμπούλες αερίου για αεροβόλα όπλα,

φυσίγγια πυροβόλου και κυνηγετικού όπλου, διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

ζευγάρι κιάλια μετά θήκης, 5 κινητά τηλέφωνα, καθώς και

3 κάμερες ασφαλείας με τις οποίες, όπως διακριβώθηκε, γινόταν κατόπτευση του δημόσιου εξωτερικού χώρου πέριξ των οικιών τους, προκειμένου να καθίσταται άμεσα αντιληπτή η παρουσία – προσέγγιση των Διωκτικών Αρχών.

Επίσης, από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και δύο ηλεκτρικά πατίνια, ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δράσης τους.

Την προανάκριση ενήργησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Δείτε φωτογραφίες: