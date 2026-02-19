Λαμία: Εργαζόμενη ζήτησε βοήθεια από την Αστυνομία για να επιστρέψει σπίτι της το βράδυ λόγω αδέσποτων σκύλων

Σκηνές τρόμου βιώνει μία εργαζόμενη στη Λαμία κάθε φορά που επιστρέφει βραδινές ώρες στο σπίτι της, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με μία αγέλη μεγαλόσωμων αδέσποτων σκυλιών.

Ειδικότερα, μιλώντας στο lamiareport.gr, η εργαζόμενη ισχυρίζεται ότι, επειδή δε διαθέτει αυτοκίνητο, γυρνάει πεζή περίπου από το κέντρο της Λαμίας έως τη συνοικία των Εργατικών Νέας Μαγνησίας και στο ύψος της ΔΕΥΑΛ, στη γέφυρα μετά τον κόμβο συναντάει τα σκυλιά.

«Ένα ξεκινάει να γαυγίζει και αμέσως από το ποτάμι, από τα συνεργεία και τα γύρω χωράφια μαζεύονται ακόμη και οκτώ σκυλιά», σημείωσε.

Όπως αναφέρει «μία φορά με περικύκλωσαν τέσσερα μεγαλόσωμα σκυλιά και έβαλα πλάτη στο δέντρο που βρίσκεται πάνω από τη ΔΕΥΑΛ και κρατούσα μια ομπρέλα για να τα κρατήσω μακριά μου. Πέρασε μηχανάκι το κυνήγησαν τα δύο και βρήκα ευκαιρία να απομακρυνθώ παραπάτησα, όμως, και έπεσα. Την ώρα που με πλησίασαν επικίνδυνα, πέρασε αυτοκίνητο και ο άνθρωπος σταμάτησε, κόρναρε και με συνόδευσε μέχρι μετά τη γέφυρα για να μην μου επιτεθούν ξανά».

Η γυναίκα υπογραμμίζει πως τρεις ημέρες αναγκάστηκε να καλέσει την Αστυνομία, ώστε να τη συνοδεύσει με ασφάλεια μέχρι το σπίτι της.

«Τρέμει η καρδιά μου κάθε φορά που φτάνω στο συγκεκριμένο σημείο»

Η γυναίκα υπογραμμίζει πως «τρέμει η καρδιά μου κάθε φορά που φτάνω στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί εκείνη την ώρα (12:30 μετά τα μεσάνυχτα) δεν υπάρχει ψυχή, ούτε είναι ανοιχτό κάποιο κατάστημα.

«Τις λιγοστές φορές που έχω συναντήσει κάποια παιδιά που επιστρέφουν, κι εκείνα την ίδια ώρα σπίτι, μου λένε ότι έχουν αντιμετωπίσει κι εκείνα επιθέσεις από τα αδέσποτα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, αλλά παλαιότερα είχε κάνει παράπονα στο Δήμο για συγκέντρωση αδέσποτων στο σημείο.

Όπως επισημαίνει η ίδια, επικοινώνησε με τον αριθμό για τα αδέσποτα και της είπαν ότι δε βρήκαν τίποτα στο σημείο.

«Από την αστυνομία μου είπαν να καταθέσω μήνυση, αλλά πιστεύω με περισσότερο ενδιαφέρον, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί. Να τρέξουν τώρα να σπάσουν την αγέλη, πριν βρεθώ με δαγκώματα στο νοσοκομείο και τρέχουμε όλοι μαζί στα δικαστήρια», τόνισε.