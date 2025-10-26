MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λαμία: Αστυνομικοί έσωσαν ηλικιωμένη από καπνούς – Είχε πιάσει φωτιά το διπλανό σπίτι

|
THESTIVAL TEAM

Φύλακες άγγελοι στάθηκαν αστυνομικοί στη Λαμία για μία ηλικιωμένη, που είχε εγκλωβιστεί στο σπίτι της ενώ είχε πιάσει φωτιά στον από κάτω όροφο και κινδύνευε από τους καπνούς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 09:00 το πρωί της Κυριακής (26/10), σε μονοκατοικία στην οδό Παρνασσού στη Λαμία, από άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια, με έναν 53χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του και να κινδυνεύσει από τους πυκνούς καπνούς μία ηλικιωμένη που σώθηκε χάρη στους αστυνομικούς.

Η γυναίκα που διέμενε ακριβώς σε διπλανό σπίτι πάνω από τη φλεγόμενη οικία προσπάθησε να βγει μόνη της από το χώρο και περιφερόταν ζαλισμένη από τους καπνούς στη βεράντα του σπιτιού της.

Άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας, που βρέθηκαν από τα πρώτα λεπτά στο σημείο και την απομάκρυναν σε ασφαλές σημείο.

Οι πυροσβέστες της έδωσαν μάσκα οξυγόνου για να μπορέσει να αναπνεύσει, και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, αναφέρει το lamiareport.gr.

@lamiareport.gr Αστυνομικοί διέσωσαν ηλικιωμένη που είχε εισπνεύσει καπνούς από πυρκαγιά σε διπλανό σπίτι στη Λαμία 👮‍♂️ #news #lamia #lr #police #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Λαμία

