Λαμία: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του – Τον βρήκε ο αδελφός του που τον αναζητούσε

Νεκρός στο σπίτι του σε συνοικία της νότιας Λαμίας, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/3) ένας 67χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα lamiareport.gr, το άψυχο σώμα του βρήκε ο αδερφός του, που τον αναζήτησε όταν δεν απαντούσε στις κλήσεις του και ειδοποίησε τις αρχές και το ΕΚΑΒ.

Ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών του ΑΤ Λαμίας, που ανέλαβε την προανάκριση, ο θάνατός του προήρθε από παθολογικά αίτια, αποκλείοντας την εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου, αναμένεται να φωτίσει η νεκροψία – νεκροτομή που παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Κουτσούμπας: Το κλείσιμο των βάσεων εδώ και τώρα θα σήμαινε περισσότερη ασφάλεια για τον ελληνικό λαό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτική μαρτυρία για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη – “Τρία άτομα χτυπούσαν έναν νεαρό”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ο ΓΓ του ΟΗΕ σε επαφές με την ηγεσία της ΕΕ και τον Χριστοδουλίδη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Επιτέλους άκουσα τη λέξη που περίμενα, ένοχη” λέει η μητέρα της Έμμας για τη συνοδηγό του ΙΧ που σκότωσε την κόρη της

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για το voucher των 750 ευρώ – Δείτε αν είστε στους δικαιούχους