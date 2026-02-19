MENOY

Λαμία: 85χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ενεπλάκη σε καραμπόλα με ακόμα τέσσερα ΙΧ – Δείτε εικόνες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στην οδό Γεωργίου Πλατή, στο κέντρο της Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του lamianow.gr, το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 85χρονος άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τέθηκε εκτός ελέγχου και προσέκρουσε αρχικά σε ένα μπλε Daewoo που προπορευόταν και στη συνέχεια έπεσε αρχικά πάνω σε ένα μαύρο Renault στο οποίο επέβαινε ένας νεαρός και ανέβαινε προς Λαμία, ενώ στην πορεία αφού πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας συγκρούστηκε με σταθμευμένο Ι.Χ.

Τελικά, η πορεία του σταμάτησε πάνω σε ένα Dacia, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση προς Λαμία και οδηγούσε νεαρή γυναίκα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές κυρίως στο Toyota και στο Renault, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές υπέστησαν τα υπόλοιπα οχήματα. Συνολικά, πέντε οχήματα ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Παρά τη σφοδρότητα των συγκρούσεων, ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός και δεν χρειάστηκε διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

