Κυπαρισσία: 47χρονος κτηνίατρος έπεσε θύμα απαγωγής – Του έστησαν καρτέρι 4 άτομα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τον τρόμο έζησε ένας 47χρονος κτηνίατρος στην Κυπαρισσία της Μεσσηνίας, όταν όπως κατήγγειλε στις αρχές έπεσε θύμα απαγωγής.

Ο άνδρας επέστρεφε σπίτι του στην Κυπαρισσία στις 8 το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου όταν οι 4 απαγωγής τον πλησίασαν φορώντας κουκούλες full face, και με τη βία τον έβαλαν στο αυτοκίνητό τους, την ώρα που έμπαινε μέσα.

Έπειτα οι δράστες τον οδήγησαν σε ερημική παραλιακή περιοχή της Κυπαρισσίας και οι δύο από τους δράστες έμειναν μαζί του στο αυτοκίνητο και του απέσπασαν πληροφορίες σχετικά με μεγάλο χρηματικό ποσό ύψους 180.000 ευρώ που μπορεί να βρισκόταν στο πατρικό του σπίτι στα Σεπόλια Αττικής, σύμφωνα με το newsit.gr.

Οι άλλοι δύο δράστες, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο παθών, πήραν τα κλειδιά και το αυτοκίνητο για να επιστρέψουν στο σπίτι του 47χρονου και έκλεψαν περίπου 25.000 ευρώ αλλά και τα κλειδιά και το αυτοκίνητο του κτηνίατρου και επέστρεψαν στην ερημική τοποθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 άνδρες μαζί με τον 47χρονο, επιβιβάστηκαν στα δυο οχήματα και κατευθύνθηκαν προς την Τσακώνα και στο ύψος του Βασιλικού, τον άφησαν, μαζί με το όχημά του. Τα κλειδιά του οποίου ωστόσο τα πήραν μαζί τους.

Ο ίδιος έσπευσε στο πλησιέστερο σημείο για να ζητήσει βοήθεια από την Αστυνομία.

Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Κυπαρισσία

