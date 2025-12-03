Κρήτη: Τροχαίο με εγκλωβισμό στον ΒΟΑΚ: Βίντεο λίγα λεπτά μετά την ανατροπή Ι.Χ.

Σοκάρουν οι εικόνες που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας από το τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης 3/12 στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στον κόμβο Γιόφυρου προς Γάζι.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ στο όχημα που βγήκε εκτός πορείας και ανετράπη εγκλωβίστηκε ο 35χρονος οδηγός.



Δείτε βίντεο του Creta24 λίγα λεπτά μετά την ανατροπή του αυτοκινήτου: