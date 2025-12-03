MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Τροχαίο με εγκλωβισμό στον ΒΟΑΚ: Βίντεο λίγα λεπτά μετά την ανατροπή Ι.Χ.

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοκάρουν οι εικόνες που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας από το τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης 3/12 στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στον κόμβο Γιόφυρου προς Γάζι.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ στο όχημα που βγήκε εκτός πορείας και ανετράπη εγκλωβίστηκε ο 35χρονος οδηγός.


Δείτε βίντεο του Creta24 λίγα λεπτά μετά την ανατροπή του αυτοκινήτου:

Κρήτη Τροχαίο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Παπαστεργίου: Στόχος μας είναι με το πληροφοριακό σύστημα και την εγκατάσταση καμερών να σώσουμε ανθρώπινες ζωές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Καρέ καρέ η δράση 21χρονου που λήστευε με μαχαίρι ανήλικους στη Νέα Σμύρνη

ΖΩΔΙΑ 22 ώρες πριν

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν οικονομική αφθονία έως τις 7 Δεκεμβρίου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Ημαθία: Αγρότες έκλεισαν το ρεύμα της Εγνατίας προς Βέροια στον κόμβο Νησελίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου με τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου