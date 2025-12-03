MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 54χρονος που είχε έξι όπλα, σχεδόν 800 φυσίγγια και ξιφολόγχες

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα στο Ηράκλειο. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, εκατοντάδες φυσίγγια, κάλυκες και ξιφολόγχες.

Η σύλληψη έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Βιάννου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και αφορά σε 54χρονο, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής οι αστυνομικοί, έχοντας πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόσωπο, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του.

Εκεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 2 πολεμικά όπλα, 3 κυνηγετικά όπλα, περίστροφο, 798 φυσίγγια, 42 κάλυκες, 6 βολίδες, 3 ξιφολόγχες, 11 γεμιστήρες, κορμός πολεμικού όπλου, 2 κάννες πολεμικών όπλων, διόπτρα και διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Κρήτη

