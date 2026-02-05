MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 13χρονος που ξυλοκόπησε συμμαθητή του

|
THESTIVAL TEAM

Νέο επεισόδιο ξυλοδαρμού με «πρωταγωνιστές» μαθητές γυμνασίου σημειώθηκε σε σχολείο στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το πρωί (04/02) και συγκεκριμένα στο Καπετανάκειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, ένας 13χρονος χτύπησε τον συνομήλικο συμμαθητή του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην αυλή του σχολείου.

Η μητέρα του 13χρονου θύματος, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και ο ανήλικος φερόμενος ως δράστης του ξυλοδαρμού συνελήφθη. Επίσης συνελήφθη και η 34χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

“Συνελήφθη χθες (04.02.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος επίσης ανηλίκου. Επιπλέον συνελήφθη 34χρονη ημεδαπή κηδεμόνας για παραμέληση της εποπτείας του.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.”.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ο Nτόναλντ Τραμπ αποσύρει άμεσα 700 πράκτορες των ICE από τη Μινεσότα

ΧΑΛΑΡΑ 15 ώρες πριν

Αυτά είναι τα χρώματα που φορούν συχνότερα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, σύμφωνα με την Ψυχολογία

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ταϊλάνδη: Τουρίστες μπέρδεψαν κηδεία με εστιατόριο και τους κέρασαν – Δείτε βίντεο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

Δ. Ασλανίδης: Φτάνει πια! Ρημάξατε τους δρόμους μας!

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Το Ακρωτήρι” του Sharr White και απόψε στο Radio City

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η αινιγματική ανάρτηση του Έλληνα σούπερ σταρ για το μέλλον του στους Μπακς