Κρήτη: Συνελήφθη 13χρονος που ξυλοκόπησε συμμαθητή του

Νέο επεισόδιο ξυλοδαρμού με «πρωταγωνιστές» μαθητές γυμνασίου σημειώθηκε σε σχολείο στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το πρωί (04/02) και συγκεκριμένα στο Καπετανάκειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, ένας 13χρονος χτύπησε τον συνομήλικο συμμαθητή του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην αυλή του σχολείου.

Η μητέρα του 13χρονου θύματος, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και ο ανήλικος φερόμενος ως δράστης του ξυλοδαρμού συνελήφθη. Επίσης συνελήφθη και η 34χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

“Συνελήφθη χθες (04.02.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος επίσης ανηλίκου. Επιπλέον συνελήφθη 34χρονη ημεδαπή κηδεμόνας για παραμέληση της εποπτείας του.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.”.