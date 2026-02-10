MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Συμπλοκή μεταξύ τριών Αφγανών στα Χανιά, χτύπησαν τον έναν με πέτρα στο πρόσωπο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Παράνομες συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν βλέπουν οι αστυνομικοί να κρύβεται πίσω από το άγριο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θερίσου στα Χανιά της Κρήτης, με πρωταγωνιστές τρεις άνδρες από το Αφγανιστάν.

Πρόκειται για τρία άτομα νεαρής ηλικίας άτομα, που συναντήθηκαν έξω από τα σπίτια που διαμένουν και σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο Αφγανοί επιτέθηκαν στον συμπατριώτη τους, τραυματίζοντάς τον στο σώμα και στο πρόσωπο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των δραστών με μία πέτρα χτύπησε στο πρόσωπο τον συμπατριώτη του, σπάζοντας του τα δόντια, ενώ ο δεύτερος δράστης από το Αφγανιστάν φέρεται να προσπάθησε να τον μαχαιρώσει.

Το θύμα αντιστάθηκε και διέφυγε και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ συνέλαβαν τους δύο δράστες, αναζήτησαν σε κάδους σκουπιδιών το μαχαίρι που είχαν μαζί τους και είπαν ότι το «ξεφορτώθηκαν», όμως, παρά τις έρευνες το μαχαίρι δεν βρέθηκε.

Οι δύο Αφγανοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Πηγή: patris.gr

Κρήτη

