Κρήτη: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Καργάκηδων στη φυλακή της Αλικαρνασσού

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων, μελών της οικογένειας Καργάκη, στις φυλακές Αλικαρνασσού, φέρεται να συνέβη.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το neakriti.gr, πριν δύο ημέρες σημειώθηκε επεισόδιο μεγάλης έντασης ανάμεσά τους. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν δύο κρατούμενοι -πατέρας και γιος- καθώς και ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου θύματος, Φανούρη Καργάκη, της φονικής συμπλοκής της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια.

Το επεισόδιο χαρακτηρίστηκε σοβαρό και ενδεχομένως αποτέλεσε έναν από τους καταλύτες για την ευρείας κλίμακας αναδιάταξη, με τη μεταφορά των δύο συγγενών σε διαφορετικές φυλακές της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, υπό απόλυτη μυστικότητα μεταφέρθηκε χθες ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στις φυλακές Νεάπολης, με στόχο την άμεση απομάκρυνσή του από τους άλλους δύο συγγενείς του θύματος, καθώς οι αρχές θεώρησαν ότι η συνέχιση της συμβίωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα επεισόδια.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το neakriti.gr, νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής κλιμάκια των ΕΚΑΜ εισέβαλαν στις φυλακές χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ακόμη και προς υπηρεσιακούς παράγοντες των φυλακών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στην απομόνωση και παραλαβή πέντε κρατουμένων, οι οποίοι θεωρούνται «υψηλού ρίσκου». Μεταξύ αυτών είναι ένας 45χρονος καταδικασμένος για ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, που απασχόλησε τις Αρχές τον τελευταίο χρόνο και έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε Δήμο του Νομού Ηρακλείου.

Μεταγωγή γίνεται και για δύο ακόμη κατηγορούμενους, πρόσωπα με «βαρύ όνομα» στον χάρτη της παραβατικότητας στη Μεσαρά, με καταγωγή από την ίδια ευρύτερη περιοχή των εμπλεκομένων στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αργότερα, με κομβόι οχημάτων υπό την εποπτεία της ΕΚΑΜ, οδηγήθηκαν στο λιμάνι. Εκεί επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα παραδοθούν σε ειδικά κλιμάκια της ΕΛΑΣ για να μεταφερθούν σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.