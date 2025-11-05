Κρήτη: Πότε αναμένεται να ανοίξουν τα σχολεία στα Βορίζια – Κλιμάκιο εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών στην περιοχή

Κλιμάκιο εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και άλλων στελεχών της εκπαίδευσης με επικεφαλής τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας κ. Μανόλη Μπελαδάκη θα πάνε αύριο στα Βορίζια σε μια προσπάθεια να έρθουν σε επαφή με τους γονείς, τον δήμο και τους άλλους φορείς της περιοχής ώστε να αποφασιστεί μέχρι τη Δευτέρα το άνοιγμα του σχολείου σεβόμενοι τα γεγονότα κι την ιστορία του χωριού.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ Κρήτης και τον Κ. Μπογδανίδη, το σχολείο στα Βοριζια δεν μπορούσε να ανοίξει τη Δευτέρα υπό αυτές τις συνθήκες.

«Λένε διάφορα ορισμένοι που συζητούν και κρίνουν με τηλεοπτικούς όρους. Πρέπει να δούμε τι συνέβη, τα παιδιά προέρχονται από εμπλεκόμενες οικογένειες, έχουν πανικοβληθεί και οι εκπαιδευτικοί. Θέλει πολλή προσοχή. Έκλεισε και καλώς το σχολείο τώρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ανοίξει» είπε

Μάλιστα, ο κ Μπελαδάκης αποκάλυψε ότι η Υπουργός παιδείας ήθελε από την πρώτη στιγμή να πάει στα Βορίζια η ίδια αλλά την απέτρεψε γιατί δεν ήταν καλές οι συνθήκες και τελικά αποφασίστηκε μετά τη σύσκεψη που έγινε στο Hράκλειο να πάει ο ίδιος με το κλιμάκιο των εκπαιδευτικών αύριο (Πέμπτη)

«Ο στόχος είναι να ανοίξει το σχολείο τη Δευτέρα οπότε και θα έρθει και άλλο κλιμάκιο ειδικών επιστημόνων από την Αθήνα»

Ο κ. Μπελαδάκης παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολο να έρθουν και αναπληρωτές πια σε τέτοια σχολεία, γιατί φοβούνται, ίσως προταθεί να γίνει δυσπρόσιτο το σχολείο ώστε να έχουν κίνητρα. «Ας μην κάνουν ορισμένοι τους μετά Χριστό προφήτες. Εμείς θα είμαστε κι εδώ και μετά!», κατέληξε