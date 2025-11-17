MENOY

Κρήτη: Πώς μία 79χρονη κατάφερε να “παγιδεύσει” τους επιτήδειους που της πήραν 700 ευρώ

Σωτήρια αποδείχτηκε η κίνηση μιας ηλικιωμένης να καταγράψει την πινακίδα του αυτοκινήτου που χρησιμοποίησε ο Έλληνας «εισπράκτορας» του κυκλώματος που την κορόιδεψε, λέγοντάς της ότι συγγενικό της πρόσωπο είναι θύμα τροχαίου ατυχήματος.


Χθες το πρωί η 79χρονη γυναίκα από το Ηράκλειο δέχτηκε το τηλεφώνημα από τον άγνωστο που της είπε ότι ο γιος της έχει εμπλακεί σε τροχαίο και χρειάζονται χρήματα.

Οπως αναφέρει το patris.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα είχε 700 ευρώ, τα οποία παρέδωσε σε έναν Έλληνα, ο οποίος πήγε στο σπίτι της με ένα αυτοκίνητο για να εισπράξει.

Η 79χρονη έδωσε την πινακίδα στους αστυνομικούς όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ στο Ηράκλειο βρήκαν το όχημα αλλά και τον εισπράκτορα, ο οποίος είχε μαζί του τα χρήματα που επιστράφηκαν στην γυναίκα.

