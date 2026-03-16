Κρήτη: Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές και άρπαζαν τα λεφτά ανυποψίαστων πολιτών

Εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες σε περιοχές της Κρήτης εξάρθρωσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, μετά από έρευνα που αποκάλυψε οργανωμένη δράση με συγκεκριμένη μεθοδολογία και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της.

Σύμφωνα με το συμπληρωματικό ενημερωτικό σημείωμα της ΕΛ.ΑΣ., η δράση της ομάδας τοποθετείται χρονικά από τις 23 Φεβρουαρίου έως και τις 15 Μαρτίου 2026 και εκτεινόταν σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως το Ηράκλειο, η Χερσόνησος και το Γάζι, καθώς και στον δήμο Μυλοποτάμου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά αδικήματα απάτης κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένης κλοπής και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Στην υπόθεση εμπλέκονται πέντε ταυτοποιημένα άτομα, εκ των οποίων συνελήφθη ένας, ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι συνεργοί καθώς και άγνωστοι δράστες που είχαν τον ρόλο του τηλεφωνητή και των εισπρακτόρων.

Η εγκληματική ομάδα είχε αναπτύξει συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Άγνωστος συνεργός τηλεφωνούσε σε ανυποψίαστους πολίτες χρησιμοποιώντας διάφορες τηλεφωνικές συνδέσεις και προσποιούνταν είτε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ είτε λογιστή. Με την επίκληση δήθεν τεχνικής βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ή υποτιθέμενων οικονομικών εκκρεμοτήτων με την εφορία, έπειθε τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και κοσμήματα και να τα τοποθετούν σε εξωτερικό σημείο της οικίας τους ή να τα παραδίδουν σε συνεργούς που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι των υποτιθέμενων υπηρεσιών.

Στη συνέχεια τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, που είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα», μετέβαιναν στα σημεία που είχαν υποδειχθεί και αφαιρούσαν τις σακούλες με τα χρήματα και τα τιμαλφή. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα οχήματα για τη μεταφορά τους, ενώ τα μέλη είχαν διακριτούς ρόλους, όπως οδηγός του επιχειρησιακού οχήματος, εισπράκτορας ή τηλεφωνητής – καθοδηγητής της επιχείρησης.

Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι το κύκλωμα πραγματοποίησε επτά τετελεσμένες απάτες και εννέα απόπειρες εξαπάτησης πολιτών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι απόπειρες δεν καταγγέλθηκαν επίσημα, καθώς τα θύματα αντιλήφθηκαν εγκαίρως την απάτη και δεν υπέστησαν οικονομική ζημία. Από τις περιπτώσεις που ολοκληρώθηκαν, οι δράστες απέσπασαν συνολικά περίπου 2.170 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 12.000 ευρώ.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν κυρίως ηλικιωμένοι πολίτες, στους οποίους οι δράστες παρουσίαζαν ψευδή γεγονότα ως αληθή, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη και τον αιφνιδιασμό τους. Σε μία περίπτωση μάλιστα κατάφεραν να πείσουν ανήλικη να τοποθετήσει σε εξωτερικό χώρο της οικίας της σακούλα με κοσμήματα μεγάλης αξίας και μετρητά, τα οποία στη συνέχεια παρέλαβαν συνεργοί τους.

Η σύλληψη του βασικού κατηγορούμενου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 15ης Μαρτίου 2026 στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο άνδρας εντοπίστηκε ενώ είχε επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στα αντικείμενα που μετέφερε, βρέθηκαν μέσα σε μαξιλάρι κοσμήματα και χρηματικό ποσό, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως προϊόντα απάτης σε βάρος γυναίκας από τον Μυλοπόταμο.

Επιπλέον στην κατοχή του κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας.