Κρήτη: Παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπάτησε δυο γυναίκες, 2.800 ευρώ και κοσμήματα η λεία του

Υπάλληλος «μαϊμού« του ΔΕΔΔΗΕ, που είχε κάνει σύστημα να εξαπατά με το γνωστό κόλπο με τη διαρροή ρεύματος που δήθεν προκαλούν κοσμήματα τα οποία υπάρχουν στα σπίτια.



Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 33χρονου άντρα, Ρομά, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης των τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών στο Ηράκλειο, που είχαν διαπραχθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Ο άντρας φέρεται να χρησιμοποίησε το γνωστό τέχνασμα του δήθεν υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ, εκμεταλλευόμενος τον φόβο των θυμάτων για υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος στα σπίτια τους, ενώ αμέσως μετά τις απάτες ταξίδεψε για Αθήνα.



Η σύλληψη και ο εντοπισμός του δράστη πραγματοποιήθηκαν χθες σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.



Ο 33χρονος κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις απάτης, αφού μετά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι ήταν ο δράστης άλλης μίας παρόμοιας υπόθεσης με εκείνες της περασμένης Πέμπτης που σημειώθηκαν στο Ηράκλειο. Υπενθυμίζεται ότι εκείνη τη μέρα (12/2) είχε τηλεφωνήσει σε ηλικιωμένες γυναίκες και, παριστάνοντας υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, τις έπειθε να αφήσουν χρήματα ή κοσμήματα εκτός σπιτιού. Στην τρίτη υπόθεση, που εξιχνιάστηκε μετά τη σύλληψη του 33χρονου, θύμα ήταν μια 81χρονη που έβγαλε στην είσοδο του σπιτιού της ρολόι, δαχτυλίδια, ματοχάντρες, σταυρούς και ένα κρεμαστό με ζώδιο, πριν αντιληφθεί την απάτη.



Τα δύο θύματα με λεία 2.800 ευρώ και κοσμήματα

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, δύο ηλικιωμένες γυναίκες έπεσαν θύματα τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο. Στην πρώτη περίπτωση, 93χρονη έδωσε 2.800 ευρώ σε συνεργό του δράστη, μετά από τηλεφώνημα άνδρα που παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Στη δεύτερη, 81χρονη γυναίκα παρέδωσε κοσμήματα σε σακούλα στην είσοδο του σπιτιού της.



Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων συνεχίζουν να αυξάνονται και καλούν τους πολίτες να μην παραδίδουν χρήματα ή κοσμήματα σε αγνώστους και να επικοινωνούν άμεσα με την Αστυνομία.