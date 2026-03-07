Κρήτη: “Ντρέπομαι τα παιδιά μου” – Έκαναν φτερά 40.000 ευρώ έπειτα από απάτη

Ένας 74χρονος συνταξιούχος από το Ηράκλειο, συγκλονίζει με τη μαρτυρία του για το πως έπεσε θύμα απάτης με κρυπτονομίσματα και πως έχασε 40.000 ευρώ από το εφάπαξ.

Ο ίδιος, όπως περιέγραψε στο patris.gr, έχασε τις οικονομίες μιας ζωής από απατεώνες, οι οποίοι το 2019 τον παγίδευσαν, πείθοντας τον πως μια παλιά επένδυση που είχε κάνει με 250 ευρώ, είχε αποδώσει 60.000 ευρώ.

Οι δράστες κατάφεραν να χακάρουν την εικόνα του e- banking και εμφάνισαν ένα ψεύτικο υπόλοιπο. Έτσι, τον έπεισαν να δώσει κωδικούς για την υποτιθέμενη προμήθειά τους και σταδιακά του αφαίρεσαν ένα ποσό κοντά στις 40.000 ευρώ.

Ο ίδιος πλέον σκέφτεται να κινηθεί νομικά κατά της τράπεζας για την παραβίαση του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Ο 74χρονος δεν έχει αποκαλύψει τίποτα στα παιδιά του, αφού ντρέπεται, ενώ κάνει έκκληση στον κόσμο να μην εμπιστεύονται αγνώστους επενδυτές.