Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος που ανασύρθηκε από λιμνοδεξαμενή

Τραγωδία με έναν 93χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός σε λιμνοδεξαμενή σήμερα στις 12:05 το μεσημέρι. Η τραγωδία εξελίχθηκε στην περιοχή Μοχό του Δήμου Χερσονήσου.



Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, που κινητοποιήθηκαν άμεσα με τρία οχήματα και κατάλληλο εξοπλισμό, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την ανάσυρση.



Σύμφωνα με το patris.gr, στο σημείοπ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε και μετέφερε τη σορό του ηλικιωμένου στο Κ.Υ Καστελίου ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής ενώ πλέον διερευνώνται από τις αρχές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τον θάνατο ο 93χρονος.