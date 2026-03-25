MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Έκλεψε 11.000 ευρώ από συγκάτοικό του, τα "επένδυσε" στον τζόγο και σκηνοθέτησε διάρρηξη για να κρυφτεί

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός άνδρα από την Αλβανία για κλοπή 11.000 ευρώ από Αιγύπτιο συγκάτοικό του προχώρησαν αστυνομικοί από το Λασίθι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η κλοπή σημειώθηκε σε σπίτι στην Ελούντα, όπου μένουν ο Αλβανός και δύο άνδρες από την Αίγυπτο. Και οι τρεις εκτός από συγκάτοικοι είναι και συνάδελφοι, καθώς εργάζονται στο ίδιο εργοτάξιο στην περιοχή.

Ο ένας εκ των δύο Αιγυπτίων κατήγγειλε χθες, Τρίτη, στους αστυνομικούς ότι είχαν κάνει «φτερά» περίπου 11.000ς ευρώ, τα οποία είχε κρύψει στο σπίτι.

Ο αλλοδαπός από την Αλβανία ισχυρίστηκε ότι και από εκείνον έκλεψαν χρήματα, περίπου 400 ευρώ ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για διάρρηξη, καθώς η πόρτα είχε παραβιαστεί.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ πληροφορήθηκαν ότι ο Αλβανός είχε επιστρέψει μόνος του σε ανύποπτη στιγμή, λέγοντας ότι έχει κάτι ξεχάσει. Αφού, δε, αναλύθηκε το υλικό από κάμερες, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι η κλοπή είχε γίνει από τον Αλβανό και όχι από κάποιον άγνωστο.

Εκτιμάται ότι ο δράστης είχε δει που ο Αιγύπτιος κρύβει τα λεφτά, βρήκε την ευκαιρία και τα άρπαξε. Στην κατοχή του βρέθηκαν περίπου 8000 ευρώ, τα οποία επιστράφηκαν στον κάτοχό τους με τον Αλβανό να φέρεται να είπε ότι τα «επένδυσε» στον τζόγο.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

