Κρήτη: Δέμα με ναρκωτικά ξεβράστηκε σε… παραλία

Αντιμέτωποι με μία σοκαριστική ανακάλυψη ήρθαν χθες το μεσημέρι (1/2/2026) τρείς κάτοικοι της Ιεράπετρας, όταν την στιγμή που περπατούσαν σε παραλία της περιοχής είδαν μπροστά τους ένα δέμα με ναρκωτικά που επέπλεε στη θάλασσα.

Οι αστυνομικοί του Λασιθίου έφτασαν στο σημείο της παραλίας στην Ιεράπετρα και είδαν το δέμα με τα ναρκωτικά που ξεβράστηκε στην ακτή εξαιτίας των ισχυρών νοτιάδων, που ήταν, όπως τους είπαν οι κάτοικοι, αεροστεγώς κλεισμένο.

Συγκεκριμένα, αυτοί που το βρήκαν, το έβγαλαν στην ακτή και το άνοιξαν, και διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό του υπήρχαν σακουλάκια με λευκή σκόνη. Οι ίδιοι δεν ήξεραν τι ήταν και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούν ότι πρόκειται για κοκαΐνη, ωστόσο τις οριστικές απαντήσεις θα δώσει το Χημείο του Κράτους, όπου και θα αποσταλεί το υλικό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για περίπου ένα κιλό της συγκεκριμένης ουσίας, ενώ οι άνθρωποι που το συσκεύασαν είχαν λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, ώστε να μην μπει νερό στο εσωτερικό του δέματος.

Αυτό που διερευνάται είναι το ενδεχόμενο το δέμα να ρίχτηκε στη θάλασσα από άτομα που φοβήθηκαν ενδεχόμενο έλεγχο και τη σύλληψή τους. Το δέμα θα ελεγχθεί στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ στην Αθήνα για τον εντοπισμό αποτυπωμάτων ή γενετικού υλικού.