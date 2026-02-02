MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Δέμα με ναρκωτικά ξεβράστηκε σε… παραλία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αντιμέτωποι με μία σοκαριστική ανακάλυψη ήρθαν χθες το μεσημέρι (1/2/2026) τρείς κάτοικοι της Ιεράπετρας, όταν την στιγμή που περπατούσαν σε παραλία της περιοχής είδαν μπροστά τους ένα δέμα με ναρκωτικά που επέπλεε στη θάλασσα. 

Οι αστυνομικοί του Λασιθίου έφτασαν στο σημείο της παραλίας στην Ιεράπετρα και είδαν το δέμα με τα ναρκωτικά που ξεβράστηκε στην ακτή εξαιτίας των ισχυρών νοτιάδων, που ήταν, όπως τους είπαν οι κάτοικοι, αεροστεγώς κλεισμένο.

Συγκεκριμένα, αυτοί που το βρήκαν, το έβγαλαν στην ακτή και το άνοιξαν, και διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό του υπήρχαν σακουλάκια με λευκή σκόνη. Οι ίδιοι δεν ήξεραν τι ήταν και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούν ότι πρόκειται για κοκαΐνη, ωστόσο τις οριστικές απαντήσεις θα δώσει το Χημείο του Κράτους, όπου και θα αποσταλεί το υλικό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για περίπου ένα κιλό της συγκεκριμένης ουσίας, ενώ οι άνθρωποι που το συσκεύασαν είχαν λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, ώστε να μην μπει νερό στο εσωτερικό του δέματος.

Αυτό που διερευνάται είναι το ενδεχόμενο το δέμα να ρίχτηκε στη θάλασσα από άτομα που φοβήθηκαν ενδεχόμενο έλεγχο και τη σύλληψή τους. Το δέμα θα ελεγχθεί στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ στην Αθήνα για τον εντοπισμό αποτυπωμάτων ή γενετικού υλικού.

Κρήτη Ναρκωτικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Σέρρες: Έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά – “Έμειναν” στον δρόμο 15 άτομα με τα αυτοκίνητα τους και κάλεσαν το 112

ΔΙΕΘΝΗ 36 λεπτά πριν

Φειδίας Παναγιώτου: Ερωτήματα για το “πολιτικό γραφείο” με πισίνα και τέσσερις κρεβατοκάμαρες

ΣΙΝΕΜΑ 14 ώρες πριν

Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ στις πρώτες φωτογραφίες ως Εμπενίζερ Σκρουτζ για το “Ebenezer: A Christmas Carol”

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Αναστάσης Ροϊλός: Η πατρότητα με τρομάζει όλο και λιγότερο όσο περνούν τα χρόνια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Η Τούμπα τίμησε τα επτά αετόπουλα – “Αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε” σε όλο το γήπεδο, πυρσοί στη Θύρα 4 – Δείτε βίντεο και φωτο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Δημοσίευμα “πέθανε” τον Διονύση Αλέρτα: Σίγουρα είμαι ζωντανός, έγραψε ο σεφ