Κρήτη: Αναστάτωση στο φαράγγι της Πατσού – Κινητοποίηση των αρχών για τραυματισμένη γυναίκα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (19/10) στο Ρέθυμνο στην Κρήτη, με τις διασωστικές ομάδες να «χτενίζουν» το φαράγγι Πατσού, όπου μια 45χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Σύμφωνα με το patris.gr, η γυναίκα μετά τον τραυματισμό της στο φαράγγι της Κρήτης δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία της. Οι συνοδοιπόροι της ενημέρωσαν για το συμβάν μέσω 112 και κινητοποιήθηκαν οι Υπηρεσίες.

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αγίας Φωτεινής και του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, ώστε να μπορέσει να την παραλάβει το ΕΚΑΒ.

Κρήτη Πυροσβεστική Υπηρεσία

