Κρήτη: Αλλεπάλληλα περιστατικά με αλκοόλ σε ανήλικους – 5 συλλήψεις

Πέντε άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις που αφορούν σε μέτρα για την προστασία ανηλίκων και την παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, σε Χανιά και Ρέθυμνο.



Οι αστυνομικοί συνέλαβαν, επίσης, δύο ανήλικους για πλαστογραφία πιστοποιητικών. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων που διενεργούνται από Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την προστασίας της ανηλικότητας. Ειδικότερα, χθες, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις στα Χανιά και το Ρέθυμνο, συνελήφθησαν δύο άνδρες και τρεις γυναίκες.



Στα Χανιά, συνελήφθη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, 26χρονος, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για προσφορά αλκοόλ σε ανήλικο, ο οποίος επέδειξε παραποιημένο έγγραφο ταυτοποίησης, όπου αναγραφόταν ψευδής ηλικία, προκειμένου να εμφανίζεται ως ενήλικος.



Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του. Επίσης στα Χανιά συνελήφθη 39χρονη, κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου και παραμέληση της εποπτείας του, καθώς ο ανήλικος εντοπίστηκε από άνδρες του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων να βρίσκεται σε εμφανή κατάσταση μέθης και υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοολομέτρησης.



Στο Ρέθυμνο, συνελήφθη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, 28χρονος, υπεύθυνος κέντρου διασκέδασης, καθώς επέτρεψε την είσοδο σε ανήλικο ημεδαπό, ο οποίος επέδειξε ταυτότητα άλλου ενήλικου ατόμου προκειμένου να εισέλθει στον χώρο. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.



Οι προανακρίσεις διενεργούνται από τις Υποδιευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και Ρεθύμνου, αντίστοιχα.