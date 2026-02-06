MENOY

Κρήτη: Αγωνία για 59χρονο που αγνοείται, ήθελε να πάει με τα πόδια από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση ενός 59χρονου άνδρα στην Κρήτη, με τους οικίους του να δηλώνουν στις Αρχές την εξαφάνισή του χθες το πρωί (5/2).

Ο 59χρονος άνδρας κάτοικος Αμαρίου στο Ρέθυμνο με προβλήματα υγείας, έφυγε από το σπίτι του την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου το πρωί και έκτοτε δεν επέστρεψε. Ο άνδρας, που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας -οπώς δηλώνουν οι οικείοι του- είχε εκφράσει την επιθυμία τις προηγούμενες ημέρες, να πάει με τα πόδια στο Ηράκλειο. Μάλιστα σύμφωνα με την αστυνομία, κάποιος είδε τον 59χρονο άνδρα αυτές τις ημέρες κοντά στα Βορίζια.

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου δηλώθηκε η εξαφάνισή του από οικείο του πρόσωπο το οποίο έχει την επιμέλειά του, μιας και όπως αναφέραμε ο 59χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: zarpanews.gr

