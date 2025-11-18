Κρήτη: 60χρονος δέχτηκε πυρά ενώ κοιμόταν – Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Τυμπάκι της Κρήτης, όταν υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες ένας 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό με καραμπίνα την ώρα που κοιμόταν.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα e-mesara.gr, ο άνδρας τραυματίστηκε από τα σκάγια στο χέρι και στην πλάτη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, συνοδεία γιατρού.

Το συμβάν καταγράφηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία έσπευσε στο σημείο για διερεύνηση των συνθηκών του πυροβολισμού.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.