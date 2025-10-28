Κρήτη: 24χρονος έπιασε το κεφάλι της συντρόφου του και το χτύπησε στον τοίχο – Συνελήφθη από τις Αρχές
Στη σύλληψη ενός 24χρονου από το Σουδάν προχώρησαν χθες Δευτέρα οι αστυνομικοί στην Κρήτη με αφορμή περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου όταν ξεκίνησε καυγάς ανάμεσα στον 24χρονο Σουδανό και την 38χρονη σύντροφό του από τη Σομαλία – και οι δύο εργάζονται στο ίδιο ξενοδοχείο στην περιοχή της Χερσονήσου.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες από την καταγγελία της 38χρονης, ο 24χρονος άρχισε να την δέρνει με κλωτσιές και μπουνιές ενώ δεν δίστασε να την πιάσει από το λαιμό και να χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο.
Στο σημείο έφτασαν άντρες της αστυνομίας και συνέλαβαν τον 24χρονο ο οποίος πλέον είναι αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη ενώ η 38χρονη πήγε σε νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
