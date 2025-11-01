Κρήτη: 22χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με ένα σκοινί – Τον βρήκαν νεκρό οι συγγενείς του

Μία νέα αυτοκτονία συγκλονίζει την Κρήτη, καθώς ένας νέος άνθρωπος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν όταν σήμερα το πρωί ένας 22χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του στο Ηράκλειο

Το άψυχο σώμα του βρήκαν συγγενικά του πρόσωπα που σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν καμία βοήθεια καθώς ήδη είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία, η οποία ερευνά τους λόγους που ο 22χρονος αυτοκτόνησε.