Κρατούσε εγκλωβισμένες 58 γάτες κάτω υπό άθλιες συνθήκες – Συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού για κακοποίηση 58 γατών προχώρησαν το πρωί της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου αστυνομικοί του τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Συγκεκριμένα, σε βάρος του ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο αστυνομικών σε περίφρακτο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε ο δράστης διακριβώθηκε ότι, διατηρούσε εγκλωβισμένο μέσα σε αυτά 58 γάτες σε ακατάλληλες για τη διαβίωση τους συνθήκες.
Σε βάρος του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου.