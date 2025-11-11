MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρατούσε εγκλωβισμένες 58 γάτες κάτω υπό άθλιες συνθήκες – Συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο

|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού για κακοποίηση 58 γατών προχώρησαν το πρωί της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου αστυνομικοί του τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο αστυνομικών σε περίφρακτο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε ο δράστης διακριβώθηκε ότι, διατηρούσε εγκλωβισμένο μέσα σε αυτά 58 γάτες σε ακατάλληλες για τη διαβίωση τους συνθήκες.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου.

Γάτες Νάξος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οι σημερινές εκδηλώσεις για την επέτειο υπογραφής της ανακωχής και λήξης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

ΔΝΤ: Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στην Ευρώπη έως το 2040 εάν δεν ληφθούν μέτρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Διεθνές ενεργειακό κέντρο η Ελλάδα – Ασκούμε αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος των εθνικών συμφερόντων

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Αγγελούδης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις: “Δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου – Όλα είναι στο πλαίσιο χορηγιών”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εφτά συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές – Κατασχέθηκαν 419 προϊόντα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος