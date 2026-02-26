Κρατούμενος αυτοκτόνησε μέσα στο ΑΤ Λιβαδειάς

Κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδειάς εντοπίστηκε απαγχονισμένος το μεσημέρι της Πέμπτης (26/02) από τον αξιωματικό υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, ο κρατούμενος απαγχονίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο που είχε φτιάξει από τμήμα κλινοσκεπάσματος του κρατητηρίου.

Ο άνδρας συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ, κλήθηκε και προσήλθε ιατροδικαστής. Επιπλέον, κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.