ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρατούμενος αυτοκτόνησε μέσα στο ΑΤ Λιβαδειάς

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδειάς εντοπίστηκε απαγχονισμένος το μεσημέρι της Πέμπτης (26/02) από τον αξιωματικό υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, ο κρατούμενος απαγχονίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο που είχε φτιάξει από τμήμα κλινοσκεπάσματος του κρατητηρίου.

Ο άνδρας συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ, κλήθηκε και προσήλθε ιατροδικαστής. Επιπλέον, κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.

