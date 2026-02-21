MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κοζάνη: Συνελήφθη 39χρονη που τραβούσε βίντεο με το κινητό της κατά τη διάρκεια δίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη (18/02) τις απογευματινές ώρες στην πόλη της Κοζάνης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης, 39χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί παράνομης λήψης οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) σε δίκη.

Ειδικότερα, η ανωτέρω έγινε αντιληπτή από προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας Κοζάνης να προβαίνει σε λήψη οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) με το κινητό της τηλέφωνο, εν ώρα εκδίκασης ποινικής υπόθεσης, την ακροαματική διαδικασία στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης.

Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε, ως μέσο τέλεσης της παράνομης πράξης και στη συνέχεια αφού διεγράφησαν τα αρχεία, αποδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του.

Τέλος, προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης.

Ελληνική Αστυνομία Κοζάνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ιωάννινα: Νεκρή γυναίκα στην άκρη του δρόμου στην Κρύα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17 ώρες πριν

Προϊόν AI βίντεο με Στουρνάρα να μιλάει για επενδυτικά κέρδη – Προειδοποίηση από την ΤτΕ για το “μαϊμού” βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 58 λεπτά πριν

Χαλκιδική: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς που είχαν στην κατοχή τους συσκευασίες με κάνναβη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ φυτεύει 1926 δέντρα στη Θεσσαλονίκη για τα γενέθλια των 100 χρόνων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Νέο μνημόνιο συνεργασίας του υπ. Εσωτερικών με την Google για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Δημόσιο

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα το “Sindos Carnival Fest” με κορυφαίους Influencers, καρναβαλική παρέλαση και Λευκή Νύχτα