Κοζάνη: Συνελήφθη 39χρονη που τραβούσε βίντεο με το κινητό της κατά τη διάρκεια δίκης

Συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη (18/02) τις απογευματινές ώρες στην πόλη της Κοζάνης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης, 39χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί παράνομης λήψης οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) σε δίκη.

Ειδικότερα, η ανωτέρω έγινε αντιληπτή από προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας Κοζάνης να προβαίνει σε λήψη οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) με το κινητό της τηλέφωνο, εν ώρα εκδίκασης ποινικής υπόθεσης, την ακροαματική διαδικασία στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης.

Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε, ως μέσο τέλεσης της παράνομης πράξης και στη συνέχεια αφού διεγράφησαν τα αρχεία, αποδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του.

Τέλος, προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης.