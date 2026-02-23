MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κοζάνη: Συνελήφθη 26χρονος για ληστεία σε βάρος 20χρονης – Της άρπαξε χρήματα, κινητό και παπούτσια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 26χρονου ημεδαπού για ληστεία προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 26χρονος τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, προσέγγισε 20χρονη ημεδαπή τη στιγμή που εκείνη εισερχόταν στο σταθμευμένο όχημά της.

Χωρίς να ασκήσει σωματική βία ή να προχωρήσει σε απειλές, αφαίρεσε από το πορτοφόλι της το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ, ένα ζευγάρι γυναικεία παπούτσια αξίας περίπου 80 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο αξίας περίπου 200 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη το ίδιο βράδυ και να τον συλλάβουν.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του βρέθηκαν 10 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην παθούσα, ενώ το κινητό τηλέφωνο εντοπίστηκε κοντά στο σημείο του περιστατικού, κατασχέθηκε και της επιστράφηκε.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ σε βάρος του 26χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Κοζάνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι έρευνες νότια των Καλών Λιμένων για τον εντοπισμό αγνοουμένων μεταναστών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Με αυτό τον τρόπο θα απολυμάνετε σωστά το πλυντήριο ρούχων σας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Λαμία: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι για τρίτη συνεχόμενη μέρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν: Συμπλοκές οπαδών στους δρόμους του Βελιγραδίου πριν το μεγάλο ντέρμπι – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Γερμανία: Αντιδράσεις για την απόφαση της Deutsche Welle να κλείσει την ελληνόφωνη σύνταξη

ΔΙΕΘΝΗ 14 λεπτά πριν

ΗΠΑ: Χιονοθύελλα “πάγωσε” τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη – Ακυρώθηκαν πάνω από 5.000 πτήσεις, αναμένεται επιδείνωση