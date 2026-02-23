Κοζάνη: Συνελήφθη 26χρονος για ληστεία σε βάρος 20χρονης – Της άρπαξε χρήματα, κινητό και παπούτσια

Στη σύλληψη ενός 26χρονου ημεδαπού για ληστεία προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 26χρονος τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, προσέγγισε 20χρονη ημεδαπή τη στιγμή που εκείνη εισερχόταν στο σταθμευμένο όχημά της.

Χωρίς να ασκήσει σωματική βία ή να προχωρήσει σε απειλές, αφαίρεσε από το πορτοφόλι της το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ, ένα ζευγάρι γυναικεία παπούτσια αξίας περίπου 80 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο αξίας περίπου 200 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη το ίδιο βράδυ και να τον συλλάβουν.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του βρέθηκαν 10 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην παθούσα, ενώ το κινητό τηλέφωνο εντοπίστηκε κοντά στο σημείο του περιστατικού, κατασχέθηκε και της επιστράφηκε.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ σε βάρος του 26χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.