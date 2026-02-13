Κοζάνη: Αθεόφοβος έκλεψε δύο φορές παγκάρια εκκλησίας

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Κοζάνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων 44χρονος , για τρεις περιπτώσεις κλοπής από Ιερό Ναό, σε περιοχή της Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνα των αστυνομικών και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων διαπιστώθηκε ότι, προχθές ο 44χρονος, αφού εισήλθε σε εσωτερικό χώρο Ιερού Ναού, σε περιοχή της Κοζάνης, διέρρηξε δύο παγκάρια που βρίσκονται στο χώρο και αφαίρεσε από αυτά άγνωστο χρηματικό ποσό.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, ο 44χρονος, την 22-01-2026 και την 10-02-2026 αφαιρέσει με τον ίδιο τρόπο, άγνωστο χρηματικό ποσό από τα δύο προαναφερόμενα παγκάρια του ίδιου Ιερού Ναού.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.