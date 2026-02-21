MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κοζάνη: Απάτη σε βάρος 36χρονου – Τον έπεισε να εκδώσει προπληρωμένες κάρτες

THESTIVAL TEAM

Η Αστυνομία Κοζάνης εξιχνίασε υπόθεση απάτης σε βάρος 36χρονου επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε θύμα τηλεφωνικής εξαπάτησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις 26 Ιουνίου 2025, άγνωστος άνδρας προσποιήθηκε πελάτη καταστήματος και, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, έπεισε τον ιδιοκτήτη να εκδώσει δύο προπληρωμένες κάρτες «paysafe» συνολικής αξίας 922,50 ευρώ.

Ο δράστης απέσπασε τους κωδικούς των καρτών και στη συνέχεια το χρηματικό ποσό πιστώθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου προσώπου. Μετά από ενδελεχή αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 29χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι κάτοχος του λογαριασμού.

Σε βάρος της 29χρονης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για απάτη, ενώ η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης. Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Ελληνική Αστυνομία Κοζάνη

