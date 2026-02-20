Κοζάνη: Αίσιο τέλος για ζευγάρι επισκεπτών στην Βλάστη

Άμεση ήταν κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Τροχαίας και του Δήμου Εορδαίας όταν ζευγάρι επισκεπτών στην περιοχή της Βλάστης του Δήμου Εορδαίας, στο ύψος του ορεινού ξενώνα (πρώην «Τζαβέλα»), δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του και κάλεσε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση προσέγγισης και μεταφοράς τους, με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες κινήθηκαν συντονισμένα για να βοηθήσουν το ζευγάρι να μετακινηθεί με ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ζευγάρι των επισκεπτών είναι καλά στην υγεία του μετά από την περιπέτεια τους.