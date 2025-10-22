MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κοζάνη: 45χρονος είχε δύο κιλά χασίς, αεροβόλο με διόπτρα και ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθη χθες το απόγευμα, σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κοζάνης, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης και τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Σταθμού Βελβεντού Κοζάνης 45χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, χθες απογευματινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς σε οικία και αγροικία του 45χρονου, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • -2- κιλά και -322,1- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • ζυγαριά ακριβείας, με υπολείμματα κάνναβης,
  • αεροβόλο όπλο και
  • διόπτρα.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Κοζάνη

