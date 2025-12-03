Κουκάκι: Έσπασαν καταστήματα και ΑΤΜ – Επίθεση από ομάδα 40-50 ατόμων

Επίθεση σε καταστήματα και ATM σημειώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της Τρίτης στο Κουκάκι.

Ειδικότερα σύμφωνα με το protothema.gr, μία ομάδα 40-50 αναρχικών, έπειτα από πορεία που κατευθυνόταν προς διάφορες καταλήψεις στο Κουκάκι, επιτέθηκε σε καταστήματα στην οδό Βεΐκου.

Οι δράστες πέταξαν τρικάκια και προκάλεσαν φθορές σε τζαμαρίες τριών καταστημάτων, ενώ έσπασαν και ένα ATM στην περιοχή.

Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό.