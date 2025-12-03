MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κουκάκι: Έσπασαν καταστήματα και ΑΤΜ – Επίθεση από ομάδα 40-50 ατόμων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επίθεση σε καταστήματα και ATM σημειώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της Τρίτης στο Κουκάκι.

Ειδικότερα σύμφωνα με το protothema.gr, μία ομάδα 40-50 αναρχικών, έπειτα από πορεία που κατευθυνόταν προς διάφορες καταλήψεις στο Κουκάκι, επιτέθηκε σε καταστήματα στην οδό Βεΐκου.

Αναρχικοί έσπασαν ATM και τζάμια σε καταστήματα στο Κουκάκι
Αναρχικοί έσπασαν ATM και τζάμια σε καταστήματα στο Κουκάκι

Οι δράστες πέταξαν τρικάκια και προκάλεσαν φθορές σε τζαμαρίες τριών καταστημάτων, ενώ έσπασαν και ένα ATM στην περιοχή.

Αναρχικοί έσπασαν ATM και τζάμια σε καταστήματα στο Κουκάκι

Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό.

Κουκάκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τρόμος με γυμνό άνδρα έξω από δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν στο Εφετείο Σκωτσέζοι οπαδοί που προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο της Τούμπας με καπνογόνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με έναν τραυματία έξω από το Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία – Δείτε βίντεο από το σημείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Μπλόκο αγροτών στο Καλπάκι: Παραταγμένα τα τρακτέρ – Κλειστός ο δρόμος προς Κακαβιά για φορτηγά και νταλίκες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Κουκάκι: Έσπασαν καταστήματα και ΑΤΜ – Επίθεση από ομάδα 40-50 ατόμων

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου: Παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία, στα δικαστήρια έχω βρεθεί μόνο για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου