Κως: Πατέρας ανήλικης κατήγγειλε 13χρονο για εκδικητική πορνογραφία

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κω από την αποκάλυψη μιας ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης που αφορά εκδικητική πορνογραφία ανηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που έκανε χθες, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ο πατέρας μιας ανήλικης κοπέλας.

Ο 13χρονος φερόμενος ως δράστης εκτιμάται ότι από τον περασμένο Ιούνιο διακινούσε μέσω της εφαρμογής instagram δυο βίντεο στα όποια εμφανίζονταν ανήλικοι συμμαθητές του να προβαίνουν σε γενετήσιες πράξεις. Σε ένα βίντεο απεικονίζονταν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ενώ στο δεύτερο βίντεο απεικονίζονταν ένας ανήλικος μόνος του .

Η Αστυνομία, μετά την καταγγελία, προχώρησε σε άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν υπήρξαν συλλήψεις, καθώς έχει παρέλθει το αυτόφωρο.

Εκδικητική πορνογραφία Κως

