ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κως: Εξιχνιάστηκε υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας με θύματα τρία 13χρονα παιδιά – Θύτης συνομήλικός τους

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Θύματα εκδικητικής πορνογραφίας έπεσαν 13χρονα παιδιά στην Κω με θύτη έναν συνομήλικό τους.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κω και τα αποτελέσματά της σοκάρουν.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία γονέα ενός 13χρονου παιδιού την περασμένη Πέμπτη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι 13χρονος ανήλικος είχε διανείμει, τους καλοκαιρινούς μήνες, μέσω διαδικτύου δύο βίντεο στα οποία απεικονίζονταν, σε γενετήσιες πράξεις, ένα αγόρι και ένα κορίτσι στο ένα βίντεο και ένας άλλος ανήλικος μόνος του, στο δεύτερο βίντεο.

Ο φερόμενος ως δράστης, προσήχθη στην Ασφάλεια μαζί με τους γονείς του, και φέρεται να παραδέχτηκε τις πράξεις του. Οι γονείς δήλωσαν άγνοια για το συμβάν και εξέφρασαν την ειλικρινή τους μεταμέλεια και συμπαράσταση στα θύματα του παιδιού τους. Λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου δεν έγιναν συλλήψεις.

Εκδικητική πορνογραφία Κως

