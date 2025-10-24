Κορωπί: Μπροστά στα παιδιά τους ξυλοκόπησε τη σύντροφό του ο 50χρονος – Είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία

Συνελήφθη ο 50χρονος Έλληνας για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης Λιθουανής συντρόφου του, ο οποίος σημειώθηκε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους, το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στο Κορωπί.

Όπως αναφέρει το protothema.gr ο δράστης είχε αρχικά καλέσει το Κέντρο Άμεσης Δράσης, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη σύντροφό του αιμόφυρτη μέσα στο σπίτι τους, ωστόσο οι αστυνομικοί, ακούγοντας τις αντιφάσεις στην εκδοχή του, αμφισβήτησαν τα λεγόμενά του.

Επιπλέον, ο 4χρονος γιος της οικογένειας επιβεβαίωσε στους αστυνομικούς τι είχε πραγματικά συμβεί, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας του είχε επιτεθεί στη μητέρα του με γροθιές στο κεφάλι, ενώ τα παιδιά ήταν παρόντα στον χώρο.

Μετά τη σύλληψή του, ο 50χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου, όπου και κρατείται, ενώ σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία.

Η 40χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη.

Κατά πληροφορίες, ο 50χρονος είχε συλληφθεί το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης.