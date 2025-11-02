MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κόρινθος: Σοκαριστικό τροχαίο με τρία αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο από την καραμπόλα

|
THESTIVAL TEAM

Σοκαριστικό τροχαίο με τρία αυτοκίνητα έλαβε χώρα στην Κόρινθο την Κυριακή (02.11.2025).

Από την καραμπόλα η οδός Πατρών της πόλης γέμισε με σπασμένα κομμάτια των τριών οχημάτων.

Στο βίντεο του ekorinthos.gr όπου καταγράφηκε το τροχαίο φαίνεται αρχικά ένα κόκκινο αυτοκίνητο να ακολουθεί μία ξέφρενη πορεία στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Ξαφνικά, φεύγει από την πορεία του και κατέληξε σε μάντρα.

Οι οδηγοί άλλων δύο αυτοκινήτων που ακολουθούσαν, προσπάθησαν να το αποφύγουν, αλλά τα οχήματά τους συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Κόρινθος

