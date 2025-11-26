Κόρινθος: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ποδηλάτη και τον πέταξε σε αρδευτικό αυλάκι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025) στον επαρχιακό δρόμο Βοχαϊκού – Βραχατίου στην Κόρινθο, όταν ένας ποδηλάτης παρασύρθηκε από αγροτικό όχημα.

Ο ποδηλάτης, μετά τη σύγκρουση, κατέληξε σε αρδευτικό αυλάκι στην άκρη του δρόμου.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες.