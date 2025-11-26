MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κόρινθος: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ποδηλάτη και τον πέταξε σε αρδευτικό αυλάκι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025) στον επαρχιακό δρόμο Βοχαϊκού – Βραχατίου στην Κόρινθο, όταν ένας ποδηλάτης παρασύρθηκε από αγροτικό όχημα.

Ο ποδηλάτης, μετά τη σύγκρουση, κατέληξε σε αρδευτικό αυλάκι στην άκρη του δρόμου.
Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες.

ΕΚΑΒ Κόρινθος

