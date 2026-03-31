Κόρινθος: 38χρονη δέχτηκε άγρια επίθεση από τον πρώην της και τη νέα του κοπέλα – Της έριξαν σπρέι πιπεριού, νέφτι και τη χτύπησαν

Στιγμές τρόμου έζησε μία 38χρονη γυναίκα στην Κόρινθο όταν δέχτηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της και τη νέα του κοπέλα το βράδυ της Κυριακής.

Η άγρια επίθεση έγινε έξω από το σπίτι της 38χρονης γυναίκας στην Κόρινθο το βράδυ της Κυριακής με τον πρώην σύντροφό της και τη νέα του σχέση να της ρίχνουν σπρέι πιπεριού και νέφτι στο πρόσωπο και μετά να τη χτυπούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας korinthostv.gr, η 38χρονη γυναίκα δέχτηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της μαζί με τη νυν σύντροφό του που της είχαν στήσει καρτέρι μόλις γύριζε από τη δουλειά της και της πέταξαν νέφτι, τη χτύπησαν και της έριξαν και σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο.

Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει και οι γείτονες που την άκουσαν κάλεσαν αμέσως την αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο της Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο δράστες εντοπίστηκαν μέσα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σοβαρή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία.

