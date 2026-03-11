Κομοτηνή: Συνελήφθη γυναίκα που έκανε φάρσα στην Άμεση Δράση για δήθεν τοποθέτηση βόμβας στα δικαστήρια

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στην Κομοτηνή, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, μία γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων, διατάραξη λειτουργίας Υπηρεσίας και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, λίγο νωρίτερα το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε από τηλεφωνικό αριθμό γραπτά μηνύματα για δήθεν τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής, με αποτέλεσμα να κινηθούν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις και να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο εξερεύνησης του χώρου για την προστασία των παρευρισκόμενων, αλλά και έλεγχο προκειμένου να αποσοβηθεί οποιαδήποτε απειλή.

Η άμεση κινητοποίηση και η έρευνα των αστυνομικών κατόπιν αποστολής των ανωτέρω γραπτών μηνυμάτων οδήγησε στον εντοπισμό και στη σύλληψή της δράστιδας, ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν-62- ναρκωτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο.